Donar-speler Donte Thomas (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Oud-speler Donte Thomas keert terug bij Donar om voor de rest van het seizoen het team te versterken. Dat heeft Donar zondag laten weten.

De 25-jarige en 2.01 meter lange Thomas speelde in het seizoen 2019-2020 voor Donar op de power forward positie. In totaal speelde hij 18 wedstrijden voor de Groningse basketbalclub waarin hij gemiddeld 16 punten en 7.4 rebounds per wedstrijd maakte. Vanwege de coronacrisis werd het seizoen vroegtijdig afgesloten, waarop Thomas naar Italië vertrok. Afgelopen zomer tekende hij een contract in Hongarije, maar hij komt nu vrij voor een nieuw contract bij Donar.

“Thomas is een speler met veel ervaring, hij kent de competitie hier en natuurlijk is hij goed bekend in Groningen”, vertelt Donar-coach Matthew Otten. “Wij hebben te maken met blessures en we hebben behoefte aan meer kracht onder de borden en aan meer diepte in het team. Zeker gezien de komende periode waarin we meer wedstrijden gaan spelen tegen Belgische ploegen in de BNXT league. Daarbij is Thomas een welkome versterking.” Thomas zal binnenkort in Groningen arriveren. Donar wil hem zo snel mogelijk speelgerechtigd krijgen.