Oproep aan ondernemend ‘Noord-Nederland: ‘Breng ons ingepakte cadeautjes voor arme gezinnen’

Foto: PxHere.com

Ook dit jaar organiseert Yspeert Advocaten weer haar actie ‘Helpt u Sinterklaas ook weer mee’. Samen met Omarm Groningen roept het ondernemers in Noord-Nederland op om ingepakte cadeaus in te zamelen. Deze pakjes gaan naar kinderen die uit gezinnen komen waar Sinterklaas vieren niet vanzelfsprekend is.

Yspeert advocaten brengt, voor deze derde keer dat ze de actie organiseert, zelf tweehonderd cadeaus in. Maar andere bedrijven kunnen ook meedoen. Zij kunnen hun ingezamelde cadeautjes, die bedoeld zijn voor kinderen tot 16 jaar, naar een kantoor van Yspeert brengen. Dat kan zolang op ieder ingebracht cadeau staat voor welke leeftijdscategorie het cadeau is en wat er in het pakje zit.

Inleveren van de cadeautjes kan dan ook tot 29 november bij Yspeert in Emmen, Drachten of Groningen. In de Stad zit het advocatenkantoor aan de Eemsgolaan 17. Inleveren kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur. Vanaf 29 november gaat Yspeert de cadeautjes overdragen aan organisaties als Stichting Lutjegeluk, de Stichting Ik trakteer en De Zeecontainer. Zij zorgen dat de cadeautjes bij de juiste kinderen terecht komen.