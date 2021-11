Oproep aan onderhandelaars: ‘Investeer in Lelylijn en Nedersaksenlijn’

nieuws

Foto Andor Heij Trein hoofdstation verbouw

Alleen als het nieuwe Kabinet investeert in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland, kan de regio 220.000 extra woningen bouwen en krijgt het noorden een economische boost. Die oproep doet een brede (noordelijke) coalitie dinsdagochtend aan de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Onder meer VNO-NCW, NS, Aedes, Bouwend Nederland, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen onderschrijven deze boodschap. De aanleiding hiervoor was een breed aangenomen motie in de Tweede Kamer, die vroeg om een ‘Deltaplan voor en van het Noorden’ dat bij kan dragen aan het toekomstige groeivermogen van Nederland.

“De acht noordelijke overheden hebben de Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland geleverd”, aldus Cees Bijl, voorzitter van MIRT Noord-Nederland. Ook de NS zet zich in voor verkorting van de reistijd per trein tussen Noord-Nederland en de Randstad. “De oproep aan de formerende partijen om te investeren in nieuwe en snellere spoorverbindingen zoals de Lelylijn steunen we daarom ook van harte. Zodat Noord-Nederland een nóg betere plek wordt om te wonen, werken en recreëren”, vult NS-regiodirecteur Noord Oost Maarten Haverkamp aan.