Opnieuw zorgen in Heymanscentrum na coronabesmettingen

Afbeelding uit Google Streetview Virtual Tour (Rob Jansma)

Op zeker één afdeling in woonzorgcentrum het Heymanscentrum, aan de Henri Dunantlaan in Groningen, is een uitbraak gaande van het coronavirus.

Twee patiënten op deze afdeling zouden het coronavirus onder de leden hebben, zo bevestigt een woordvoerder van Dignis. Inmiddels is de afdeling gedeeltelijk afgesloten voor bezoekers.

De zorgorganisatie zegt nieuwe coronamaatregelen in overweging te nemen. De maatregelen worden de komende dagen met het personeel overlegd, waarna ook bezoekers hierover op de hoogte worden gesteld.