Opnieuw verkeersdrukte op (ring)wegen bij Stad door ongeluk op A7 bij Harkstede

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Door een ongeluk op de A7 is er, voor de tweede keer op deze donderdagmiddag, verkeersdrukte ontstaan bij de stad Groningen.

De oorzaak van de files was dit keer een ongeval op de A7, tussen knooppunt Westerbroek en de afrit naar Foxhol. Het ongeluk zelf vond plaats ter hoogte van Harkstede. Over de toedracht en de toestand van de betrokkenen is (nog) niets bekend.

Volgens de ANWB moesten bestuurders op dit traject rekening houden met een forse vertraging, die kon oplopen tot drie kwartier.

Op vrijwel hetzelfde moment stond ook het verkeer vanuit Drachten vast op de zuidelijke ringweg voor het Julianaplein. Een kapotte auto bij de afrit naar de Hereweg zorgde voor dit oponthoud van meer dan twintig minuten. Eerder op de donderdagmiddag vond hier een verkeersongeluk met meerdere voertuigen plaats.