Opnieuw meer coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal patiënten wat vanwege een coronabesmetting is opgenomen in een Gronings ziekenhuis, is ook in de afgelopen vierentwintig uur gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In totaal waren dinsdagochtend 48 coronapatiënten opgenomen in een Gronings ziekenhuis, vier meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Het aantal opnames op de Groninger IC’s daalde van tien naar negen.

In Noord-Nederland waren dinsdagochtend 152 coronapatiënten opgenomen, elf meer dan maandagochtend. Op de noordelijke IC’s lagen dinsdagochtend vijf meer patiënten dan maandag ochtend. Het aantal patiënten van buiten de regio (Groningen, Friesland en Drenthe) bleef ongewijzigd (21).