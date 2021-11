Opnieuw bouwvertraging voor fietsenstalling onder voormalig V&D pand aan Grote Markt

nieuws

Impressie Groot Handelshuis - Aanzicht vanaf Grote Markt. Copyright: Kaasnrijst

De bouw van de nieuwe fietsenstalling onder het voormalige pand van V&D aan de Grote Markt heeft opnieuw vertraging opgelopen. Dat deelde wethouder Philip Broeksma donderdag schriftelijk mee aan de gemeenteraad.

De fietsenstalling zou eigenlijk in september worden opgeleverd, nadat in maart van dit jaar al duidelijk werd dat het eerste kwartaal van 2021 niet zou worden gehaald.. Volgens Broeksma hebben vertragingen die optreden elders in het gebouw gezorgd voor problemen, in de aanloop naar de nieuwe opleveringsdatum.

Zo heeft onder meer de sanering van asbest gezorgd voor acht werken extra doorlooptijd. Ook zijn er op het laatste moment gasleidingen gevonden die niet op een kaart stonden. Daardoor moest de aannemer kiezen voor een andere manier van bouwen. Ook moest de vloer op de begane grond van het Groot Handelshuis Groningen (waar een vestiging van Jumbo wordt gebouwd) onverwachts worden verzwaard. Deze vloer dient als het plafond voor de fietsenstalling.

Daarnaast gooiden ‘hoogconjunctuur en algehele schaarste in de bouwwereld’ volgens Broeksma roet in het eten. “Adviseurs en partijen konden niet direct inzet leveren vanwege de krapte op de markt. Ook hebben de toenemende levertijden van materialen en inzet van onderaannemers voor vertraging gezorgd”, zo stelt de wethouder.

Volgens Broeksma voorziet de aannemer nu een oplevering in maart volgend jaar. Daarna zal het parkeerbedrijf nog enkele weken nodig hebben om de stalling in gereedheid te brengen. Daarna kan de fietsenstalling geopend worden.