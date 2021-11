Open dag nieuw waterstoftankstation succesvol verlopen: “Twee mensen gingen gelijk naar de dealer”

nieuws

Wethouder Berndt Benjamins (m) van D66 opent het nieuwe tankstation. Foto: Rieks Oijnhausen

De open dag die zaterdag gehouden werd bij het nieuwe waterstoftankstation aan de Bornholmstraat is succesvol verlopen. Het gaat om het allereerste publiek toegankelijke waterstoftankstation in de provincie.

Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats waarbij wethouder Berndt Benjamins (D66) de openingshandeling verrichte. Zaterdag was het publiek welkom. “Het is succesvol verlopen”, vertelt woordvoerder Aldwin Oechies van Holthausen Clean Technology. “Ongeveer dertig mensen hebben zich laten informeren over het gebruik van waterstof. Zij kregen de mogelijkheid om de kat uit de boom te kijken over wat het precies behelst, hoe het werkt en hoe het in elkaar steekt.”

Informatie

Oechies noemt de open dag belangrijk. “Wij zijn echt aan het pionieren met een brandstofvorm waar mensen nog maar weinig mee in aanraking zijn geweest, terwijl het een hele interessante toevoeging is. Of de mensen enthousiast waren? Ik denk dat we mensen goed van informatie hebben kunnen zien. Twee mensen waren ook zo enthousiast dat ze direct naar de Toyota-dealer zijn gegaan. Toyota en Hyunday zijn namelijk op dit moment de enige merken die auto’s verkopen die op waterstof kunnen rijden. Vrachtwagens op waterstof worden verkocht door Hyzon.”

Groene waterstof

Het tankstation aan de Bornholmstraat is het eerste tankstation waar de groene waterstof ter plekke wordt geproduceerd. Het tankstation is 24 uur per dag en zeven dagen in de week geopend voor iedereen die waterstof wil tanken. Het voltanken van een auto, busje of vrachtwagen duurt ongeveer vijf tot tien minuten. De waterstof wordt geproduceerd in een electrolyzer die bij het tankstation staat. De energie die gebruikt wordt bij de productie is afkomstig van ruim 40.000 zonnepanelen die op het naastgelegen zonnepark Woldjerspoor staan opgesteld.