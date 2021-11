Open dag Muziekhuis050: “Focussen om muziekonderwijs voor iedereen toegankelijk te maken”

nieuws

Foto: Nelleke van Beek

De open dag van het dit jaar opgerichte Muziekhuis050 is dit weekend een succes geworden. De open dag vond plaats in samenwerkingsschool Meeroevers.

“Het was super leuk”, vertelt Nelleke van Beek van Muziekhuis050. “Vlak voor de zomervakantie zijn we als Muziekhuis050 begonnen en dit was onze eerste open dag. Natuurlijk is het dan spannend of de open dag in de smaak gaat vallen. Via social media hebben we de dag in de schijnwerpers proberen te zetten, en dat is heel goed gelukt. Ik kan je niet vertellen hoeveel bezoekers we gehad hebben, maar er was veel aanloop en alle klaslokalen waren eigenlijk continu bezet. Dus we kijken met een heel positief gevoel terug op de dag.”

Meer mogelijkheden voor muziekeducatie

Bij de open dag waren 17 muziekdocenten aanwezig. “Ons doel is dat er meer mogelijkheden komen voor muziekeducatie voor amateur- en semiprofessionele muziekbeoefening. De basis bestaat uit goede individuele muzieklessen. In totaal hebben zich nu 24 docenten bij ons aangesloten. Dit zijn allemaal muziekprofessionals die naast het les geven, actief zijn in bijvoorbeeld orkesten, bands, koren en ensembles. Muziekhuis050 is de koepel die alles verbindt, maar we hebben dus geen bestuur of bestuurslaag.”

Tekst gaat verder onder de foto





Op de open dag kregen kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met allerlei instrumenten. Foto: Nelleke van Beek

Spelen op trompet en hoorn

Tijdens de open dag kon er van alles geprobeerd worden. “Kinderen konden kennis maken en spelen op diverse muziekinstrumenten. Dan moet je denken aan de hoorn, de fagot, de trombone, de piano. We hebben de indruk dat verschillende kinderen ook zo enthousiast zijn dat wij ze wel terug gaan zien.” Ook waren er verschillende demonstraties en optredens van leerlingen en docenten. Zo was er een optreden van het Meerstad Kinderkoor050 en het Jeugdorkest050.”

“Ook richten op de minder-rijke wijken”

Dat de open dag in de samenwerkingsschool in Meerstad plaatsvond is ook niet zonder reden. “Vanuit deze school is er de vraag om muzieklessen te starten. Zo willen we binnenkort beginnen met het geven van djembé-lessen in de lagere groepen. In de toekomst willen we dit verder uitbreiden. En wat ons betreft is dit het begin. Meerstad is een jonge en tegelijkertijd ook rijke wijk, we willen ons de komende tijd ook gaan focussen op de minder-rijke wijken. We willen mogelijkheden gaan bieden dat kinderen uit deze wijken na zes lessen door kunnen gaan als ze dat willen. Financieel denken we dit mogelijk te kunnen maken.”

Korte lijntjes

Het Muziekhuis050 richt zich niet alleen op kinderen. “We zien ook met enige regelmaat volwassenen die hun hobby weer oppakken. Op jonge leeftijd hebben ze bijvoorbeeld op een instrument leren spelen, maar door de jaren heen is het verwaterd. Ook zij zijn bij ons welkom.” Van Beek noemt het een interessant concept: “Onze docenten zijn bijvoorbeeld actief in het Noordpoolorkest of in het Noord Nederlands Orkest. Hierdoor is er veel kennis en zijn de lijntjes kort.”

Meer informatie over het Muziekhuis050 vind je op deze website.