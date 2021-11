“Op een gegeven moment zit je zo hoog in de besmettingen dat alleen een lockdown overblijft”

nieuws

Het demissionaire kabinet heeft te traag gehandeld bij het opnieuw opvlammen van het coronavirus. Dat zegt hoofd Intensive Care Peter van der Voort van het UMCG maandagavond in de talkshow Jinek.

Van der Voort is uitgenodigd vanwege de oproep van het ziekenhuispersoneel om alle evenementen de komende periode af te gelasten. Dit omdat de druk op de zorg te groot is. Volgens Van der Voort is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen. “Er gaat op dit moment ontzettend veel virus rond. Misschien wel meer dan tijdens eerdere piekmomenten. De cijfers vandaag zeggen 12.000 besmettingen, maar in werkelijkheid zijn het er nog veel meer.”

Angst voor wat komen gaat

Van der Voort zegt dat er in de ziekenhuizen tegen de komende weken wordt opgekeken. “We hadden vandaag verschillende coronaoverleggen, en je proeft de crisissfeer. Mensen zijn onrustig en zijn angstig voor wat komen gaat. Op dit moment zijn we scenario’s aan het ontwikkelen voor de komende periode, hoe we met bepaalde situaties om moeten gaan. Die sfeer is een tijd weggeweest, maar die is er nu weer. En dat is ongemakkelijk.”

Vaccin is gemaakt voor de Alfa-variant

Volgens het hoofd van de IC is er te laat gereageerd omdat de cijfers al wekenlang op lopen. “Er is heel laat geacteerd. Men vertrouwde op het vaccin, dat dit voldoende effect zou hebben op de ziekenhuiscijfers. Nu zie je dat de ziekenhuiscijfers toch snel oplopen. Hoe dat kan? Het vaccin is ontwikkeld voor de Alfa-variant van het coronavirus. Op dit moment is de Delta-variant de dominante variant in het land en die is veel besmettelijker. Het is vergelijkbaar met Rode Hond. Dus werd eerder gezegd dat we er zouden zijn met een vaccinatiegraad van 85%, daar moet je nu uitgaan van 93 of 94%. En daarnaast moeten we nog heel veel leren. We moeten leren hoe het virus zich gedraagt.”

“Je moet durven om in te grijpen”

Volgens Van der Voort zijn coronamaatregelen te snel afgebouwd en is men niet alert genoeg geweest bij opvlammingen. “Dat het opvlamt was aangegeven, alleen gaat het veel sneller dan wat het OMT had gedacht. En op zulke situaties moet je alert zijn, en je moet dan durven om in te grijpen. Er is te traag gehandeld.”

Fata morgana

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft altijd gezegd geen domme dingen te zullen doen in het zicht van de haven. “Die haven bleek het vaccineren te zijn. Maar de vaccinatie is een fata morgana die nog niet gebracht heeft waar we dachten te moeten zijn. Er is te snel afgeschaald.” Volgens Van der Voort is het belangrijk om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. “Hoe verder je komt in het aantal besmettingen, hoe moeilijker het wordt om het tij te keren. Alleen krachtige maatregelen werken dan nog. De volgende stap die voor de hand ligt is de invoering van de 2G-regel, dat vraagstuk ligt nu bij het OMT. Maar misschien zijn we ondertussen deze fase al voorbij, en dan blijft een lockdown als enige nog over.”