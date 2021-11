OOG Tv zendt vanavond talkshow uit over politiek en lokale media

nieuws

Presentatoren Suzan de Grijs (l) en Wouter Holsappel (r) zaterdagmiddag tijdens de opnames. Foto: Annelies van Santen

Op het televisiekanaal van OOG Tv is zaterdagavond een talkshow over politiek en de lokale media te bekijken.

Het programma is onderdeel van Let’s Gro en is zaterdagmiddag opgenomen in Forum Groningen. Presentatoren Suzan de Grijs en Wouter Holsappel ontvangen onder andere Tweede Kamer- en voormalige gemeenteraadslid Anne Kuik (CDA). Ook schuift woordvoerder, en voormalig RTV Noord-journalist, Peter Steinfort aan.

Insteek van de gesprekken is de wisselwerking tussen politiek en lokale media. Politici hebben lokale media nodig om boodschappen uit te kunnen dragen, anderzijds is het aan de lokale media de taak om berichten te controleren. Hoe werkt zoiets? En er wordt vooruitgeblikt op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de do’s en dont’s van de van het lokale politieke mediacircus? Boeit het eigenlijk nog wel? En interesseert het jongeren?

Het programma wordt zaterdagavond vanaf 20.00 uur uitgezonden op het kanaal van OOG Tv. Ook is het te bekijken via deze livestream.