Ontvangstzaal in nieuwe Stadhuis wordt vernoemd naar Anda Kerkhoven

In 2013 was er een schilderij met daarop Anda Kerkhoven te zien in het Groninger Museum. Foto: Sebastiaan Scheffer

De nieuwe ontvangstzaal in het gerenoveerde Stadhuis wordt vernoemd naar Anda Kerkhoven. Dat is woensdagavond besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Anda Kerkhoven werd geboren op 10 april 1919 in Saint-Cloud in Frankrijk. Ze groeide op in het voormalig Nederlands-Indië, waar haar vader op West-Java een thee- en rubberonderneming bezat. Anda ging Geneeskunde studeren in Batavia, maar ze weigerde principieel dierproeven uit te voeren. In 1938 vertrok ze naar Nederland om te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar dierproeven niet verplicht waren. Ze werd in Stad lid van studentenvereniging Magna Pete, een voorloper van het huidige Vindicat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot ze zich aan bij de verzetsgroep Groep-De-Groot. De verzetsgroep legde zich toe op het vervalsen van documenten, het verspreiden van bonnen en het leggen van contacten. Alle activiteiten verliepen geweldloos. Op 27 december 1944 werd Anda gearresteerd door de Sicherheitsdienst, waarna ze gemarteld werd door de beruchte SD’er Robert Lehnhoff. In maart 1945 werd Anda door de SD doodgeschoten op de grens van Glimmen en Haren.

PvdA: “Naam van een vrouw wiens daden niet vergeten mogen worden”

Het initiatief om de Burgerzaal te vernoemen in de Anda Kerkhovenzaal werd ingediend door de fractie van de PvdA. “Het lijkt ons een goed idee om de zaal, nu het gebouw in constructie is, een Groningse naam te geven, de naam van een vrouw, van iemand zonder partij politieke achtergrond, die vrijwel onbekend is waarbij haar daden niet vergeten mogen worden”, introduceert raadslid Diederik van der Meide het onderwerp. “Wij denken dat de naam Anda Kerkhoven erg geschikt is, en wij hopen op een raadsbrede steun.”

VVD: “Burgers moeten zelf kunnen beslissen welke naam zij willen”

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “De naam Anda Kerkhoven is niet zo onbekend zoals u doet voorkomen. Ik loop regelmatig met onze hond in het bos bij Glimmen en daar is een Anda Kerkhoven-monument. Daar lopen veel mensen langs. Daarnaast is er een Ploeg-schilderij waarop Kerkhoven staat afgebeeld samen met Aletta Jacobs. Dus als fractie denken wij dat Kerkhoven al veel eer toe komt. Daarnaast vinden wij het bijzonder dat wij voor de burgers moeten bepalen welke naam een zaal moet krijgen. Is het daarom niet een goed idee om de burgers te vragen welke naam zij willen? Natuurlijk moeten we dan voorkomen dat er dan zalen gaan komen die de naam TikTok Tammo of Arjen Robben gaan dragen. Daarom is het wellicht goed om het Stadspanel in te zetten waarbij we een stuk of vijf of tien namen presenteren waar de mensen uit kunnen kiezen?”

D66: “Als de naam van Anda aan de Burgerzaal wordt gekoppeld, kunnen door een enquête namen voor andere zalen worden bedacht”

Het voorstel van de VVD kan op steun rekenen van de Stadspartij en 100% Groningen. “Zonder iets af te willen doen aan Anda Kerkhoven, sluiten wij ons aan bij het voorstel van de VVD en daarom zullen wij waarschijnlijk deze motie niet steunen”, reageert fractievoorzitter Amrut Sijbolts namens de beide partijen. Koosje van Doesen van D66 komt met een oplossing: “Ik vind het voorstel van de PvdA een heel leuk voorstel. In het Stadhuis hebben we meer zalen. Kunnen we die ook niet een naam geven om ze persoonlijker te maken? Dus dat we de naam van Anda aan de Burgerzaal verbinden, en dat we door een enquête namen gaan koppelen aan andere zalen. Zou u het voorstel dan wel willensteunen?” Vraagt van Doesen aan de VVD. Fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie: “Een Burgerzaal wil je toegankelijk maken voor het publiek, daarom is het een mooie manier om de inwoners een keuze te laten maken.”

SP: “Wat is het toch jammer dat zo’n debatje moet ontsporen in zulk geouwehoer”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP reageert boos op de reacties: “Dit is een ontzettend sympathiek en leuk voorstel, om de naam van een zaal te gunnen aan iemand met een goede staat van dienst. Wat is het dan toch jammer dat zo’n debatje moet ontsporen in zulk geouwehoer. Aan alle partijen die dit niet steunen zou ik willen zeggen, organiseer volksprotesten om alle lege ruimtes in de gemeente een naam te geven. Maak je druk om iets nuttigs.”

Het voorstel werd uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. GroenLinks, PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en het CDA stemden voor de motie.