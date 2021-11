Ontmanteling Friesenbrücke bij Weener begonnen

nieuws

Foto: Deutsche Bahn

Bij Weener is DB Netze deze week begonnen met de ontmanteling van de Friesenbrücke. De brug werd in december 2015 aangevaren door een vrachtschip en raakte daarbij zwaar beschadigd.

Voor de brug over de Eems, tussen Weener en Westoverledingen, weggehaald kan worden moeten eerst de spoorrails weggehaald worden. Komend voorjaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe brug. Na de aanvaring is er over verschillende scenario’s nagedacht en is er diverse keren door bestuurders over gesproken. Uiteindelijk is besloten om de brug volledig te vernieuwen.

De nieuwe brug kost 125 miljoen euro en moet in 2024 klaar zijn. Tot die tijd kunnen treinreizigers tussen Weener en Leer gebruik maken van bussen.