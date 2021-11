Online coronatest reserveren in Groningen soms onmogelijk: ‘Blijven proberen of bellen’

nieuws

Wie maandagochtend probeerde om via Coronatest.nl een testafspraak te reserveren bij de GGD in Groningen, had grote kans dat hij of zij geen plek kon vinden in de provincie. Volgens de GGD kwam dat door een hausse aan aanvragers, die gezamenlijk alle afspraaktijden blokkeerden.

Volgens de GGD zijn er nog steeds voldoende plekken beschikbaar in Groningen om een coronatest te laten afnemen. Het probleem ligt volgens de gezondheidsdienst echter in de manier waarop de website Coronatest.nl een testaanvraag verwerkt.

“Het kan nu even lastig zijn om er via internet door te komen”, zo stelt woordvoerder Lily Benjamins. “Als je een afspraak gaat plannen, krijgen mensen meerdere mogelijkheden te zien. Die drie tijden staan dan eigenlijk even vast. Ze staan even geblokkeerd, zodat mensen even de tijd krijgen om na te denken waar ze naartoe willen. Dat betekent dat als er op maandagochtend 500 mensen tegelijkertijd een afspraak in willen plannen, dat onze afspraken snel vol lijken te zitten.”

Blijven proberen

Benjamins adviseert dan ook om het ‘vooral te blijven proberen’ of telefonisch een afspraak te maken. “Maar ook daar kunnen soms lange wachttijden zijn. Ook kan het zijn, wat we al eerder hebben gezien, dat mensen die vrijwel tegelijkertijd bellen op sterk verschillende momenten een testafspraak krijgen. Dat is een gevolg van hetzelfde systeem. Op sommige momenten zijn veel afspraken op korte termijn ‘vastgezet’, waardoor ook telefonisch deze afspraken even niet beschikbaar zijn. Als de drukte weer afneemt en veel mensen hun keuze hebben gemaakt, komen de andere afspraken weer vrij.”

Geen capaciteitsprobleem

Volgens Benjamins is er op dit moment nog geen capaciteitsprobleem in Groningen, als het gaat om de testafspraken: “Op dit moment kunnen we de vraag naar testen in Groningen nog gewoon aan, maar dit kan van dag tot dag veranderen. We houden daarom wel een vinger aan de pols en kijken van moment tot moment of we bij moeten schalen.

Wel wil Benjamins benadrukken dat een afspraak essentieel is voor het laten afnemen van een test. “Het feit dat we nog wel plek hebben om testen af te nemen, wil niet zeggen dat mensen zomaar langs kunnen komen. Zonder afspraak wordt er namelijk niet getest.”