Onderzoek: ‘Nog veel te doen met een half miljoen op woningmarkt Stad’

Groningen is één van de weinige grote steden in Nederland waar woningzoekers voor 500.000 euro relatief veel woning krijgen. Dat stelt Spaarplatform Raisin, in een onderzoek naar wat er op de Nederlandse woningmarkt nog te doen is met een half miljoen euro.

Groningen staat volgens Raisin op plek vijf in Nederland, als het gaat om de maximale opbrengst van een woning in de prijsklasse tussen de vier en vijf ton. Zo hebben woningkopers in Groningen voor dat geld de meeste kans op een woning met vier kamers. Daarnaast heeft 72 procent van de woningen in deze prijsklasse een tuin, heeft meer dan de helft van deze huizen een bad en heeft 40 procent van de woningen tot een half miljoen euro een garage. Een half miljoen euro levert in Groningen gemiddeld 104 vierkante meter op.

De ranglijst is gebaseerd op het percentage van de aangeboden koophuizen met bepaalde woningkenmerken in elke stad. Groningen deelt de top vijf met Tilburg, Assen, Apeldoorn en Roermond. Maastricht staat helemaal onderaan de lijst, met slechts 96 vierkante meter woonoppervlak voor een half miljoen en vier kamers.