Onderzoek in gemeente Groningen om cruciale beroepen minimaal 14 euro per uur te betalen

nieuws

Foto: Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Een motie van de SP waarin het Stadsbestuur wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om mensen in cruciale beroepen 14 euro per uur te gaan betalen is woensdagavond door een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Het gaat om een voorstel dat in kaart moet brengen welke werknemers hiervoor in aanmerking komen en wat de maatschappelijke en financiële gevolgen van het besluit zijn. Wat de SP betreft gaat het om cruciale werkers die direct of indirect werk voor de gemeente Groningen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld werknemers in het leerlingenvervoer, WMO-taxivervoer, huishoudelijke hulp, post, schoonmaak en catering.

De SP laat het niet bij alleen een voorstel in de gemeenteraad: “Samen met alle cruciale werkers en steunbetuigers voeren we de druk op bij werkgevers, gemeenten en in Den Haag. We verzamelen steun en organiseren bijeenkomsten om met zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken dat het anders kan en moet”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP.

Het aangenomen voorstel moet ervoor zorgen dat een nieuw gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar meteen aan de slag kan. Dijk: “Dit is voor de SP natuurlijk inzet van de komende verkiezingen. Dan kunnen mensen kiezen tussen liberaal of sociaal. Met de VVD en D66 komt er meer afbraak. Een grote SP geeft de beste garantie voor sociale vooruitgang.” Alleen de VVD en D66 stemden tegen het voorstel.