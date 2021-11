Onderzoek: goede kijkcijfers voor OOG TV

nieuws

Foto Andor Heij. Studio OOG Radio

OOG TV is erg bekend onder de Groningers. Van de deelnemers aan een onderzoek van de gemeente geeft 97 procent aan, OOG TV te kennen.

De deelnemers maken deel uit van het inwonerspanel van de gemeente. Van de deelnemers geeft 48 procent aan ook daadwerkelijk wel eens naar OOG TV te kijken. Zij geven OOG het cijfer 7,4. Twee jaar geleden gaven zij het cijfer 7,5. De groep die dagelijks of wekelijks naar OOG kijkt bestaat voornamelijk uit mensen van 50 jaar en ouder.

Veel respondenten geven aan dat ze meer wijk-, stads-, en provinciaal nieuws willen zien. Andere onderwerpen die vaak genoemd worden zijn: meer historische beelden en verslagen over wijk en stad, meer politiek nieuws en meer diepte- en achtergrond rapportages.

OOG Radio is minder bekend dan OOG TV. Vijftien procent van de respondenten luistert wel eens. Bij 60 procent is OOG Radio bekend, maar wordt er niet naar geluisterd. Het rapportcijfer voor OOG Radio is wel licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het cijfer steeg van 7,3 in 2019 naar 7,4 nu.

Bijna een derde van de respondenten kent of bezoekt de website van OOG. Het YouTube kanaal en de Facebook pagina van OOG worden bezocht door respectievelijk 15 en 12 procent.