Ondernemersorganisaties: “Triest dat maatregelen nodig zijn, plan voor lange termijn”

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Ondernemersorganisaties laten naar aanleiding van de coronapersconferentie weten het triest te vinden dat er opnieuw maatregelen nodig zijn.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel blij dat de overheid opnieuw de portemonnee trekt om compensatie toe te passen. Wel laten de beide organisaties weten dat ze snel met het kabinet om tafel willen om te kijken naar het langetermijnperspectief. “Wij willen graag meepraten en meedenken over wat er nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, om te kunnen leven met het virus zonder van lockdown naar lockdown te gaan”, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Het kabinet heeft inmiddels laten weten hierover graag om tafel te willen.

MKB-Nederland

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland twijfelt aan de effectiviteit van de maatregelen. Vonhof doelt op het eerder sluiten van niet-essentiële winkels. “Daarmee bereik je eerder dat er méér dan minder mensen tegelijk naar de winkel gaan.”

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland laat in een reactie weten de maatregelen een beroerde uitkomst voor de horeca te vinden. “De sluiting om 17.00 uur, inclusief de aanpassing in capaciteit, biedt voor dagzaken wellicht nog een klein beetje ruimte, maar voor het merendeel van de horeca betekent dit feitelijk een volledige lockdown”, laat voorzitter Robèr Willemsen van KHN weten. De brancheorganisatie wil dat er een volledige compensatieregeling wordt opgetuigd, en dat er ook gewerkt wordt aan een exit strategie. Men is hopelijk doordrongen van het feit dat we met name te maken hebben met een zorgcrisis.” Willemsen sluit zich daarmee aan bij VNO-NCW, die ook opperen dat de problemen die spelen in de zorg opgelost moeten worden.

Bioscopen

Bioscopen verwachten de komende weken te maken te krijgen met een omzetverlies van 80%. Dat laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters weten. Zij vragen om een compensatiepakket voor voorraden die niet meer gebruikt kunnen worden. Voor bioscopen geldt dat zij om 17.00 uur moeten sluiten en ook geldt in de zalen de anderhalvemeterregel. De NVBF noemt de nieuwe regels onbegrijpelijk: “De bioscoopsector heeft de QR-check immers vanaf het begin goed op orde en controleert actief. Gedurende de gehele coronacrisis zijn er geen herleidbare besmettingen naar de bioscopen en filmtheaters vastgesteld.”

Musea

De Museumvereniging laat in een schriftelijke reactie weten dat de nieuwe regels een tegenvaller zijn. De overheidssteun is noodzakelijk om overeind te blijven. Aan de andere kant ziet de vereniging ook de ernst van de situatie in. “We begrijpen dat er maatregelen nodig zijn.”