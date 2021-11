Ondernemersorganisaties teleurgesteld in kabinet: “Stevige knauw”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn teleurgesteld over de kabinetsplannen die vrijdagavond op een coronapersconferentie bekend werden gemaakt.

Vanwege het forse aantal nieuwe besmettingen en een stijging in het aantal ziekenhuisopnames kondigde het kabinet diverse maatregelen aan die zaterdag van kracht worden. Zo moeten horeca en essentiële winkels de deuren om 20.00 uur sluiten en sluiten niet-essentiële winkels om 18.00 uur de deuren. De maatregelen gelden tot in ieder geval 4 december. VNO-NCW en MKB Nederland laten weten dat ondernemers en werknemers in de horeca, evenementen, toerisme en in andere sectoren nu de nadelige gevolgen moeten dragen van een gebrekkige zorgcapaciteit, een te late uitrol van de boosterprik en een te lage vaccinatiegraad in bepaalde delen van het land.

“Wij houden het kabinet eraan dat deze onrechtvaardigheid tot de kortst mogelijke periode wordt beperkt en de schade voor de getroffen bedrijven volledig wordt vergoed”, laten de ondernemersorganisaties weten. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) liet vrijdagavond tijdens de persconferentie weten dat er opnieuw steunpakketten worden opgetuigd. Daarnaast zijn de ondernemersorganisaties niet blij met het coronatoegangsbewijs. Men is vooral bezorgd om het feit dat de keuze tussen 2G of 3G bij de ondernemers wordt gelegd.