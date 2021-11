Onderdoorgang ringweg tussen rotondes Laan Corpus den Hoorn negen dagen dicht

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf aanstaande woensdagochtend tot vrijdag 10 december is de Laan Corpus den Hoorn afgesloten tussen de twee rotondes om het viaduct van de zuidelijke ringweg.

De afsluiting is nodig voor de verkeersveiligheid en de veiligheid van bouwpersoneel, omdat aannemerscombinatie Herepoort in deze periode wandpanelen gaat plaatsen onder het viaduct.

De afsluiting geldt zowel voor fietsers en voetgangers als voor gemotoriseerd verkeer. Autoverkeer kan omrijden via Hoogkerk of via het Julianaplein, de A28 en afrit Groningen-Zuid. Fietsers kunnen omrijden via de Paterswoldseweg of de Piccardthoftunnel.