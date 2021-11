OMT ziet niets in inloopmodel, horeca voorlopig gewoon om 20.00 uur dicht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Outbreak Management Team, het OMT, ziet niets in het plan van Koninklijke Horeca Nederland om te gaan werken met een inloopmodel. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

Het model houdt in dat mensen langer in een horecazaak kunnen blijven dan de huidige verplichte sluitingstijd van 20.00 uur. De bedoeling is dat er om 20.00 uur een toegangsstop wordt ingesteld en dat de deuren gesloten worden voor nieuwe gasten, maar mensen die al binnen zijn kunnen dan langer blijven eten en drinken. Het OMT vindt het echter niet een goed plan, en het demissionaire kabinet gaat hierin mee.

Volgens het OMT is het risico op besmetting namelijk ook afhankelijk van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiviteit van het contact. Het OMT verwacht dat als horecagelegenheden langer open mogen blijven, het aantal besmettingen toch zal toenemen.