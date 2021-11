OMT: “Enige wijze om lockdown te voorkomen is als basismaatregelen beter worden opgevolgd”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De enige wijze om een mogelijke lockdown te voorkomen is als de basismaatregelen beter worden opgevolgd. Dat schrijft het Outbreak Management Team, het OMT, in het nieuwste advies aan het demissionaire kabinet dat maandag werd gepubliceerd.

Volgens het OMT worden de basismaatregelen als het testen bij klachten, het dragen van mondkapjes en het houden van anderhalve meter aftand, in minder dan de helft van de gevallen opgevolgd. Daarmee is het onzeker of het reproductiegetal onder de 1,0 komt. Alleen wanneer dit getal onder de 1,0 komt zal het aantal besmettingen dalen.

Basismaatregelen

In het nieuwste OMT-advies worden geen nieuwe maatregelen geadviseerd. “Een verbeterde naleving van de bestaande maatregelen heeft naar mening van het OMT momenteel in potentie meer effect op de afname van het aantal contacten dan nu, binnen een week, te kiezen voor een volgende aanpassing en uitbreiding van beperkende maatregelen.” Maandag riepen demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid in een persmoment de mensen op om zich beter aan de basismaatregelen te houden. Gebeurt dat niet dan kunnen er volgens Rutte en De Jonge strengere maatregelen volgen.

2G

Het OMT heeft de afgelopen dagen ook gekeken naar de effectiviteit van de invoering van een 2G-beleid. Met dit beleid krijgen mensen die niet gevaccineerd zijn geen toegang meer tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. “Het CTB is géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden, zoals de basisregels en collectieve maatregelen dat wel zijn”, constateert het OMT. “Als het CTB wordt ingezet, kan het er echter wel voor zorgen dat het aantal besmettingen kleiner blijft dan zonder gebruik van het CTB.” Volgens het OMT heeft 2G vijftig procent minder besmettingen en 82 procent minder ziekenhuisopnames tot gevolg dan een 3G-beleid. Volgens het OMT blijkt uit doorrekeningen dat een 2G-systeem ook effectiever is dan een 1G-systeem.

Komende vrijdag komt het OMT opnieuw bijeen om te kijken hoe de situatie er dan voor staat.