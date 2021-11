nieuws

Foto: Politie.nl

De hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt naar het Oosterhamrikkanaal in Groningen. Volgens DvhN raakte hier een man door onbekende oorzaak te water.

De man zou door omstanders en agenten uit het water zijn gehaald, waarna de drenkeling met spoed is overgebracht naar een ziekenhuis met onbekend letsel.

Hoe de man in het water terecht is gekomen, is niet bekend.