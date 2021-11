Omstanders die te hulp schoten toen agente werd aangevallen in het zonnetje gezet

nieuws

Foto: Andries Oord

Twee omstanders die maandagochtend te hulp schoten toen een agente werd aangevallen in de Oosterparkwijk zijn in het begin van de avond in het zonnetje gezet. Dat meldt de wijkagente op haar Twitter-account.

Het incident vond maandagochtend plaats in het kantoor van WIJ aan de Heesterpoort. Een man was het gebouw binnengelopen, terwijl hij daar geen afspraak had. Hij werd verzocht te vertrekken. De dertigjarige man wierp vervolgens een aantal beledigingen richting de politieagente en spuugde ook nog eens op de deurmat. Toen de agente hem daarop wilde aanhouden, viel de man de agente aan. Zij raakte daarbij lichtgewond.

Twee omstanders schoten de politievrouw direct te hulp waardoor de verdachte geboeid kon worden. De omstanders kregen maandagavond een bloemetje overhandigd. De man zit nog vast op het politiebureau.

Vandaag wilde ik een man in het WIJ team Oosterpark aanhouden terzake belediging. Op ’t moment dat ik de man had medegedeeld dat hij was aangehouden, werd ik direct aangevallen door hem. 2 omstanders schoten mij te hulp, waardoor ik de man kon boeien. Dat verdient een bloemetje. pic.twitter.com/qHIh8bNWE1 — Wijkagent Eva Dijkman (@WA_Oosterpark) November 22, 2021