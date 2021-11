OM onderzoekt procedure rond gedwongen isolatie van Spaans/ Portugees stel: ‘Geen snelrecht’

nieuws

Foto via 112 Groningen

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de procedure rond de gedwongen quarantaine en isolatie van een stel uit Spanje en Portugal, wat sinds maandag in quarantaine is geplaatst in Beatrixoord in Haren.

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland toetst een beschikking tot gedwongen quarantaine en een beschikking tot gedwongen isolatie. Volgens het OM vindt er, in tegenspraak tot berichtgeving door enkele media, geen aanstaande snelrechtzitting plaats tegen de twee.

Onderzoek

“Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bestudeert momenteel de procedure die is gevolgd voorafgaande aan de plaatsing van twee personen in gedwongen isolatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen”, aldus het OM. “Op basis daarvan zal dit parket besluiten of bij de rechtbank Noord-Nederland een verzoek tot voortzetting van de isolatie wordt ingediend. Dit is een bijzondere, bestuursrechtelijke taak van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in het kader van de Wet Publieke Gezondheid.”

Negatieve of positieve test

De advocaat van het stel, wat zondagavond was ‘gevlucht’ uit een quarantainehotel op Schiphol en door de Koninklijke Marechaussee uit een vliegtuig werd geplukt, stelt echter nu al dat er geen sprake is van een vergrijp of een delict. Aangezien de twee inmiddels een negatieve test hebben afgelegd, bestaat er volgens hun advocaat geen reden meer om hen vast te houden.

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer stelt echter tegenover de NOS dat de situatie anders is verlopen. Volgens hem was de PCR-test van de twee reizigers positief en hebben ze zich vanaf het begin van hun quarantaine verzet tegen deze maatregel. De burgemeester besloot hen daarom, na hun vertrek uit de isolatieopvang, gedwongen te laten isoleren in Beatrixoord.

Behandeling

De Portugese Carol Pimenta en haar Spaanse vriend Andrés Sanz klagen maandagmiddag via verschillende media over hun behandeling op de voormalige TBC-isolatieafdeling van het UMCG. Ze stellen dat hun kamer permanent door de politie wordt bewaak en dat de ramen niet open konden, terwijl een lek in de riolering ervoor zorgde dat de ontlasting door een kapotte rioolbuis in de douche naar boven kwam.