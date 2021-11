OM eist vier tot acht jaar gevangenisstraf tegen ex-No Surrenderleden uit Groningen

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tussen de vier en acht jaar geëist tegen vijf mannen en een vrouw uit de regio Groningen. Ze worden verdacht van afpersing van een voormalig lid van de verboden motorclub No Surrender.

Ook eist het OM tegen alle verdachten een contactverbod van vijf jaar met het slachtoffer. Daarnaast eist het OM ook dat aan het slachtoffer een schadevergoeding moet worden betaald van 65.000 euro.

De rechtbank in Noord-Nederland veroordeelde vijf verdachten, ook allemaal ex-lid van No Surrender, eerder tot celstraffen van vier tot bijna zes jaar en sprak twee andere verdachten vrij. Zowel de verdachten als het OM zijn in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis. Het hoger beroep tegen één van de verdachten is inmiddels ingetrokken door het OM.

Het gerechtshof in Leeuwarden doet op 17 december uitspraak.

Mishandelingen

De zes ex-leden, van wie de vrouw als enige geen lid is geweest van de inmiddels verboden motorclub, pleegden de afpersing in het najaar van 2016. Het slachtoffer was eerder met geweld, in het jargon een “bad standing”, uit de club gezet. Op de avond van 7 november 2016 werd het slachtoffer naar een woning in Eelde gelokt. Daar is hij fors mishandeld door vier mannen.

Daarna is hij met een busje naar een parkeerplaats bij zwembad De Papiermolen in Groningen gebracht. Op die plek heeft de zoon van het slachtoffer, vermoedelijk in de vorm van een forse hoeveelheid hennep, losgeld moeten betalen. Later die avond is het slachtoffer meegenomen en in de nacht vrijgelaten in een bos bij Glimmen; enkel met ondergoed aan.

Zwaarste straf geëist tegen veertigjarige Stadjer

Een 40-jarige man uit de Stad, waartegen als enige acht jaar gevangenisstraf is geëist, wordt ook verdacht van het maandenlang afpersen van een ander voormalig No Surrender-lid. Dit slachtoffer is ook mishandeld en bedreigd en moest geld aan deze verdachte afstaan.