OM eist celstraf tegen masseur voor onzedelijk betasten cliënt in praktijk Oosterparkwijk

Foto: anna3416 via Pixabay

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, legt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden op aan een 31-jarige masseur uit Zwolle. De man zou, in zijn praktijk in de Oosterparkwijk in Groningen, een jonge vrouw op intieme plaatsen hebben betast.

RTV Oost maakte vrijdagmiddag melding van deze strafeis van het Openbaar Ministerie.

Naast de celstraf eiste de officier van justitie ook nog eens drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen de man. Het OM koos niet voor de eis van een beroepsverbod, ondanks het feit dat dit in deze zaak mogelijk was geweest. Bij een beroepsverbod zou de man zijn Zwolse praktijk verliezen. Het OM eist in plaats daarvan een behandelverplichting tegen de 31-jarige masseur.

Volgens RTV Oost kwam de vrouw van begin twintig bij de masseur voor schouder- en rugklachten. Na een gesprek moest de vrouw zich volgens het slachtoffer uitkleden in het bijzijn van de masseur. Na massage van de bovenrug verschoof de masseur zijn behandeling naar de benen, waarna de man ook de borsten, billen en schaamstreek van de vrouw zou hebben betast.

De 31-jarige ontkende de aantijgingen in eerste instantie, maar legde later alsnog een verklaring af. De rechtbank spreekt zich over twee weken uit in deze zaak.