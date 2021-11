Ollongren: ‘In 2028 gehele versterkingsoperatie afronden’

nieuws

Foto: Algemene Bestuursdienst

Het Rijk, de Nationaal Coördinator Groningen en de regionale overheden willen ervoor zorgen dat de gehele versterkingsoperatie in Groningen in 2028 is afgerond. Dat heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vorige week maandag vastgelegd in de uitgangspunten van het meerjarenversterkingsplan (MJVP).

Gek genoeg gaat de minister in haar plannen uit van 13.700 adressen die versterking nodig hebben en daarmee niet de 27.000 huizen die eerder werden genoemd. Als alle huizen in 2023 zijn beoordeeld, verwacht de minister duidelijkheid te hebben over de totale versterkingsoperatie. “De verwachting is dat een groot deel van de nog te beoordelen adressen op norm zal zijn”, zo schrijft Ollengren in een brief aan de Tweede Kamer.

In het MJVP doet de minister nog een aanname, namelijk dat het tijdspad haalbaar is voor de Nationaal Coördinator Groningen. Volgens Ollongren gaat de NCG het beoogde doel nu wel redden, omdat het nu meer ‘flexibiliteit in de planning inbouwt’: “Door steeds voor de eerstkomende jaren wat meer dan de beoogde productie te plannen (‘boeggolf’), biedt dat de mogelijkheid om eventuele tegenvallers later in het traject op te vangen. Rijk en regio werken bovendien gezamenlijk aan de randvoorwaarden om die ambitie te kunnen realiseren.”

De NCG is dan ook hoopvol dat de doelstellingen die nu zijn gesteld, wel gehaald gaan worden, zo stelt Peter Spijkerman, algemeen directeur van Nationaal Coördinator Groningen: “Dit meerjarenversterkingsplan is een instrument waarmee we kunnen plannen en sturen. Dat zorgt voor voorspelbaarheid, continuïteit en focus in de versterking. We hebben nog een megaklus te klaren, maar we hebben er vertrouwen in en gaan alles op alles zetten om dit plan te realiseren. Met als belangrijkste doel veilige woningen voor de Groningers.”