Noorderpoort wint Computable Award 2021

Foto: maps.google.nl

Noorderpoort heeft samen met de Bit Academy de Computable Award 2021 gewonnen in de categorie ‘Opleiding & Training’. Dat is woensdagavond bekendgemaakt in de Jaarbeurs in Utrecht.

De Noorderpoort Bit Academy is een relatief nieuwe opleiding in Groningen, waarmee studenten als software developer worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Dankzij de samenwerking kunnen studenten werken aan realistische opdrachten vanuit het bedrijfsleven, en leren van oudere studenten en coaches. De student bepaalt zijn eigen ritme en tempo en de aansluiting met het bedrijfsleven neemt direct een belangrijke plek in.

De jury prees met name de vernieuwende manier waarop deze opleiding is vormgegeven. De Computable Awards worden ieder jaar uitgereikt aan partijen en initiatieven die staan voor innovatie en kwalitatief hoogstaande IT-oplossingen en samenwerkingen. De winnaars worden bepaald door het aantal uitgebrachte stemmen, gecombineerd het met deskundige jury-oordeel.