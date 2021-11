Nominatie voor vrijwilligersprijs ‘Barmhartige Samaritaan’ van start

nieuws

Foto: ChristenUnie Groningen

Tot en met 1 december kunnen inwoners van de gemeente Groningen weer vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties nomineren voor de ‘Barmhartige Samaritaan’. Dat is de prijs die de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie dit jaar voor de zesde keer uitreikt om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Met de vrijwilligersprijs wil de ChristenUnie deze mensen bedanken voor hun inzet. Afgelopen jaren ging de prijs onder andere naar Natascha Snoek van kledingbank De Zeecontainer en Het Overweeghuis, een opvang voor vrouwen die overwegen uit de prostitutie te stappen. “Als ChristenUnie geloven we in de kracht van de samenleving”, vertelt fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Samen maken we het verschil door oog voor elkaar te hebben. Er zijn ontzettend veel mensen, organisaties en initiatieven in onze gemeente die zich dagelijks belangeloos inzetten voor hun naasten.”

Een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie nomineren voor de prijs, kan door voor 1 december te mailen naar christenuniegroningen@gmail.com.