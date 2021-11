Nog tientallen jaren aardbevingen, inspecties aan dijken en kades

nieuws

Garrelsweer. Google streetview

Groningen heeft waarschijnlijk nog tientallen jaren last van aardbevingen. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na de zware aardbeving bij Garrelsweer afgelopen nacht.

De huidige aardbevingen komen door de drukverschillen in het Groningerveld, die door de gaswinning zijn ontstaan. Pas wanneer de druk overal gelijk is, komen er geen gasgerelateerde aardbevingen meer voor. Maar dat duurt dus nog heel lang.

“Zo’n zware beving kan helaas nog steeds voorkomen, ook al is de gaswinning fors afgebouwd”, aldus Theodor Kockelkoren inspecteur-generaal van het SodM. “Maar we zien ook dat er op dit moment meer aardbevingen zijn dan verwacht. Dat is verontrustend, want we willen zo goed mogelijk begrijpen hoe het veld zich gedraagt nu de druk zich in de diepe ondergrond aan het vereffenen is”.

Daarom wil het SodM een grondige analyse van de NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning. Daarin moeten ook verwachtingen staan omtrent de bevingen. “Dit is belangrijk want we willen de mensen in Groningen zo goed mogelijk vertellen wat ze mogen verwachten”, aldus Kockeltoren. “Op dit moment zijn er geen ingrepen mogelijk om de bevingen te stoppen. De beving van vannacht onderstreept nogmaals de noodzaak van een snelle schade-afhandeling en een fors snellere versterking van de huizen”.

Inspecties

Vanwege de zwaarte van de aardbeving bij Garrelsweer, 3,2 op de schaal van richter, voert waterschap Noorderzijlvest inspecties uit aan dijken, kades, gemalen en sluizen in het gebied rond Garrelsweer. Mensen die zelf beschadigingen of verdachte situaties zien kunnen dat melden op 050-3048911.