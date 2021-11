NNCZ zoekt dringend naar gastvrouwen en -heren om ouderenzorg overeind te houden

nieuws

Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren (Foto: Bram Koster)

Zorgorganisatie NNCZ, die binnen de gemeente Groningen onder andere woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren beheert, is dringend op zoek naar gastheren en dames.

Volgens Roeli Mossel, bestuurder van de NNCZ, is de druk op het personeel binnen de instelling opnieuw flink toegenomen door een toenemend aantal coronabesmettingen. Dit terwijl er al grote vermoeidheid heerste onder personeel, zowel door de pandemie als een gebrek aan personeel.

“Wij doen een oproep aan alle buurt- en dorpsgenoten”,aldus Mossel. “Samen met de bestaande vrijwilligers proberen we met buurtgenoten een rooster te maken om tussen 10.00 uur in de ochtend en 20.00 uur in de avond, 7 dagen in de week, een gastheer of gastvrouw te hebben. We zijn dringend op zoek naar ’tijdelijke’ gastheren en -vrouwen, die helpen bij het opvolgen van de coronamaatregelen voor bewoners, medewerkers en bezoekers, een praatje maken met bewoners, verwennen van professionals (zodat zij het langer volhouden) en mogelijk andere betekenisvolle zaken horen bij de werkzaamheden.”

Mensen die mee willen helpen, kunnen onder vermelding van het project Buurt helpt Zorg contact opnemen met NNCZ via het e-mailadres buurthelptdezorg@nncz.nl of via een woonzorgcentrum in de buurt.