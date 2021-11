Nieuwe maatregelen: ‘Ik wil niet een verdere tweedeling in de maatschappij’

Een hernieuwde mondkapjesplicht en een verruiming van het coronatoegangsbewijs. Dinsdagavond maakt het demissionair kabinet deze nieuwe coronamaatregelen bekend.

De maatregelen zorgden voor gemengde reacties: ‘Ik snap dat je het land een beetje onder controle wilt krijgen maar aan de andere kant word ik ook weer pissig,’ vertelt Dirk Nijdam, directeur van Forum Groningen. Aangezien het Forum een openbare binnen ruimte is, geldt vanaf vrijdag hier hoogstwaarschijnlijk een mondkapjesplicht. Ook moet het Forum ruimer gaan controleren op het coronatoegangsbewijs. Die geldt straks ook namelijk voor musea. ‘Ik vind het gewoon heel erg voor dit gebouw. Het is open en gezellig en dan komen er weer allemaal restricties. Ik snap het wel maar baal er alsnog van.’

Ook een bezoekje aan de sportschool vereist over een aantal dagen een QR-code. Sportschool Totally in Shape in de Wijert zit hier niet op te wachten: ‘Ik zou het heel erg zonde vinden als door deze maatregelen er nog meer een tweedeling in de maatschappij komt. Zorg dat iedereen aan zijn gezondheid kan werken,’ zegt Rowin Alfons van Totally in Shape.

Ook Jolanda Sekuur van kapsalon De Hoofdzaak in de binnenstad ziet op tegen maatregelen, zij moet straks tijdens haar werkzaamheden weer een mondkapje op. ‘Het belemmert het gesprek wel een beetje. Ik wil beter contact met de mensen houden,’ zegt ze.

Dinsdagavond om 19.00 ’s avonds wordt de persconferentie gehouden.