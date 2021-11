Nieuwe coronamaatregelen: “Iedereen heeft er veel begrip voor.”

Een mondkapje op in binnenruimtes en bij contactberoepen en vaker een QR-code laten zien: dat zijn de coronamaatregelen die dit weekend zijn ingegaan. Bij sportschool Push & Pull hebben ze nog geen problemen gehad.

“Het is eigenlijk heel goed gegaan,” vertelt Rink Dubblinga van Push & Pull in de Oude Ebbingestraat. “Iedereen heeft er veel begrip voor. De cijfers gaan natuurlijk omhoog, dus als de overheid denkt dat dit de juiste strategie is dan moeten we dat gewoon doen.”

Bij de kapper is een mondkapje nu weer verplicht. Sjors de Bont van de Zwarte Raaf in de Folkingestraat noemt dat een domper. “Het was wel weer even wennen. Vooral het persoonlijke gaat er een beetje af, want je ziet bijvoorbeeld niet wanneer een klant lacht. Het knippen is ook soms lastig, vooral rond het oor moet je oppassen dat je het touwtje niet doorknipt. Daarnaast kijken we ook vaak naar de vorm van iemands hoofd en dat zie je zonder mondkapje toch iets minder goed.”

Ze hebben allebei weinig reacties gekregen van klanten. “Ze vinden het natuurlijk niet top, maar ze zitten meestal maar een half uurtje in de stoel. Zij kunnen er wel mee leven.” Ook het controleren op de QR-code heeft volgens Dubblinga voor weinig negatieve reacties gezorgd. “Er zijn natuurlijk wel mensen die geen QR-code hebben, die balen wel flink. Die moeten zich een paar keer per week testen om te kunnen trainen. Maar over het algemeen is er veel begrip van de leden.”