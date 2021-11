Nieuw restaurant in Theresiakapel in Hoogkerk opent in eerste maanden van 2022 de deuren

nieuws

Van links naar rechts: Mees, Marleen en Jeroen Brouwer voor hun nieuwe restaurant in Hoogkerk. Foto: Alieke Eising

Het nieuwe restaurant in de Theresiakapel aan de Zuiderweg in Hoogkerk opent haar deuren in de eerste maanden van 2022. Dat hebben eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer zondag laten weten.

Jeroen en Marleen runnen op dit moment nog het sterrenrestaurant De Loohoeve in Schoonloo. Nu dit restaurant verkocht is kunnen de eigenaren beginnen aan een nieuw hoofdstuk. “We zijn echt super blij”, reageert Jeroen Brouwer. “De afgelopen periode hebben we het pand in Hoogkerk verbouwd. Er moest veel gebeuren, waarbij we ook nog eens geplaagd werden door het coronavirus.”

Uitdaging

Dat er in de voormalig Rooms-Katholieke kerk een restaurant zou komen werd voor het eerst gecommuniceerd in de zomer van 2019. “Het is een monumentaal gebouw dat gebruikt werd voor feesten en partijen. Wij hebben dat aangepast om er een restaurant in te kunnen runnen. Zo hebben we een gebouw bijgebouwd, waardoor de totale oppervlakte flink vergroot is. En daar zat gelijk ook een uitdaging in. Het is een monumentaal pand, waarbij we het belangrijk vonden om de kerk ook in zijn waarde te laten. Dus de nieuwbouw hebben we als het ware weg proberen te laten vallen in het geheel. En dat is goed gelukt.”

Spelen met licht en donker

Op dit moment worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. “Er moet nog het één en ander gebeuren, waarbij er ook nog wat onzekerheid is. Dat is ook de reden waarom we geen precieze openingsdatum noemen. We zijn bijvoorbeeld afhankelijk van leveranciers, waarbij we allemaal de berichten gelezen hebben, dat leveringsdatums soms onzeker zijn. Omdat we niemand willen teleurstellen, hebben we gezegd dat we in de eerste maanden van het nieuwe jaar open gaan. Of het mooi gaat worden? Ja, absoluut. In de inrichting van onze restaurantzaal gaan we bijvoorbeeld op een bijzondere manier met licht en donker spelen.”

In het restaurant in Hoogkerk gaat er op een bijzondere manier gewerkt worden met licht en donker. Foto: Alieke Eising

Volledig focussen op restaurant

Voor het stel betekent het tegelijkertijd ook afscheid nemen van hun restaurant en hotel De Loohoeve in Schoonloo. “Of dat lastig is? We hebben hier een hele mooie tijd gehad. We hebben in een hele korte tijd heel veel weten te realiseren. Het is een sterrenrestaurant geworden, er zijn mooie reviews geschreven. Maar zowel Marleen als ik zijn chef-kok opgeleid. Wij vinden de uitdaging in het werken in een restaurant, in het maken van mooie gerechten en om gasten een fijne tijd aan tafel te laten beleven. Het runnen van een hotel is leuk, maar is ook een vak apart. Op een gegeven moment begin dat te wringen. Beide zijn we nu in de dertig, en we vinden het nu het ideale moment om deze stap te maken. We gaan er in De Loohoeve hele mooie laatste weken van maken, met een heel mooi menu en met een afscheidsarrangement. Tot 22 januari zijn we geopend, daarna nemen we een paar weken rust, om vervolgens in Hoogkerk verder te gaan.”

Vacatures

In Hoogkerk wordt er ook nog personeel gezocht. “Wij denken dat we in Hoogkerk nog meer kwaliteit kunnen leveren. We kunnen ons echt focussen op het restaurant, op dat wat we graag willen. Voordeel is dat er in de directe nabijheid drie grote hotels staan, waar we ook mee samen willen gaan werken. Ons hele team, dat hier in Schoonloo aan het werk is, verhuist mee naar Hoogkerk. Maar inderdaad, we zoeken altijd mensen die bijvoorbeeld in de bediening willen werken. Op onze website staan vacatures waar op gereageerd kan worden.” De naam van het nieuwe restaurant wordt ook in de eerste periode van 2022 bekendgemaakt.