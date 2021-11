Nieuw handboek voor leefbaarheid in Groningse dorpen

Een nieuw dorpshuis, een dorpsmoestuin of een gezamenlijk energieproject. Het zijn voorbeelden van bewonersinitiatieven die regelmatig in Groningse dorpen ontstaan. Om de dorpsbewoner een handje te helpen bij het ontplooien van dergelijke initiatieven, heeft vereniging Groninger Dorpen een handboek voor leefbaarheid ontwikkeld.

Het handboek, dat de naam Actieve Dorpen Aanpak (ADA) draagt, is sinds donderdag beschikbaar via internet. ‘Het staat vol met tips en informatie over hoe je een bewonersinitiatief verder kunt brengen. Hoe je draagvlak kunt creëren binnen je dorp en waar je financiering kunt vinden. Dat is bedoeld om van te leren en je eigen initiatief verder mee te helpen,’ legt Nienke Vellema van Groninger Dorpen uit.

In het handboek zijn ook voorbeelden te vinden van reeds voltooide bewonersprojecten. ‘Daarbij vertellen mensen over hun ervaringen rond die projecten,’ aldus Vellema.

Zo valt er onder meer te lezen over de verbouwing De Bongerd in Woltersum. In 2018 werd zo’n beetje de volledige binnenkant van het pand vernieuwd. Naast een dorpshuis, doet De Bongerd ook dienst als voetbalclubhuis, sporthal, kantine en biedt het ruimte voor toneelvoorstellingen. ‘We zijn eigenlijk een heel klein multifunctioneel centrum,’ zegt bestuurslid Sien Steenhuis van het dorpshuis.

Na een aanloopperiode van een paar jaar, verliep de daadwerkelijke verbouwing ‘heel vlot’ en samen met het dorp. Hoe ze het in Woltersum hebben aangepakt en hoe het project is gefinancierd, lees je dus in het nieuwe handboek ADA.

‘De lancering van ADA is niet een eindresultaat, maar het begin,’ stelt Groninger Dorpen. ‘In Woltersum zijn er bijvoorbeeld twee initiatieven bij ons bekend, maar het zijn er ongetwijfeld meer,’ denkt Vellema. Om het handboek zo compleet mogelijk te maken en te houden, roept de vereniging ieder dorp in de provincie op zijn voltooide en toekomstige initiatieven aan te melden.