Nieuw fietspad tussen Groningen en Sauwerd is grotendeels klaar voor gebruik

Foto via Provincie Groningen

Het zeven kilometer lange fietspad tussen Groningen en Sauwerd is voor het grootste deel klaar voor gebruik. Twee elkaar tegemoetkomende fietsers van Dorpsbelangen uit Sauwerd en Adorp verrichten vrijdagochtend de officiële opening van dit gedeelte van de Doorfietsroute Groningen – Winsum.

De twee fietsers koppelden de delen van het logo van de Doorfietsroute vrijdagochtend aan elkaar, in aanwezigheid van Gedeputeerde Fleur Gräper, wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Adorp en Sauwerd. Ook Groningen Bereikbaar was aanwezig en deelde traktaties uit langs de route.

Dankzij de nieuwe snelfietsroute kunnen fietsers uit het noorden van de provincie het laatste stuk van en naar de Stad nu vlot en comfortabel fietsen, mede omdat ze voorrang hebben op het grootste deel van deze route. In Sauwerd hebben fietsers zelfs overal voorrang. Het fietspad dient als alternatief voor het oude fietspand langs de N361 tussen Groningen en Winsum, een van de gevaarlijkste fietsroutes in de provincie Dit fietspad is te smal, er is te weinig beschutting, het ligt te dicht langs de weg en fietsers hebben moeite om de N361 over te steken

De aanleg van het tweede gedeelte van de route, tussen Sauwerd en Winsum, start in het eerste deel van 2023.