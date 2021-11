Nieuw ‘borgplateau’ in De Wijert maakt verborgen fundamenten Huis De Wiardt zichtbaar

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Aan de vijver op de kruising tussen de Hora Siccemasingel en Werumeus Buningstraat heeft wethouder Glimina Chakor donderdagmiddag het ‘borgplateau’ De Wiardt geopend, samen met een betrokken buurtbewoonster.

Het ‘eendenplateu’ in de wijk was een aantal jaren geleden toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Tijdens het maken van plannen voor een nieuw plateau gaf een stadshistorica aan dat onder het plateau fundamenten en de kelder van een borg verborgen liggen. Deze borg stond bekend als Huis ‘De Wiardt’, waar de wijk naar vernoemd is.

Daarop kwamen de gemeente Groningen, bewonersorganisatie Platform de Wijert en het wijkcomité Helpman tot een gezamenlijk ontwerp, waarbij de historie van de borg zichtbaar is gemaakt. Het nieuwe plateau heeft een laag gedeelte, waarmee indeling van de oude kelders weergegeven. Het plateau is compleet gemaakt met een verlaagde entree ervoor en drie nieuwe zitbanken.