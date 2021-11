Nieuw concept ‘Maaltyd’ van SKSG presenteert gezonde warme hap

nieuws

‘Maaltyd’, zo heet een nieuw concept voor ouders en verzorgers met overvolle agenda’s. Maaltyd biedt een gezonde en smakelijke kant-en-klaar maaltijd voor alle Groningse kinderen en hun ouders of verzorgers.

Maaltyd is een initiatief van SKSG Kinderopvang. SKSG vindt dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het aanleren van een gezonde leefstijl en daarbij hoort ook een gevarieerde en uitgebalanceerde maaltijd. Het aanbod varieert, van macaroni tot vegetarische tortilla’s of Marokkaanse couscous. Wie dat wil kan ook zelf een gezond gerecht samenstellen. De maaltijden zijn koelvers en tot vijf dagen houdbaar. Elke maaltijd krijgt een instructie mee.

Op 8 november start een proef in de Korrewegwijk, De Hunze en Beijum. De eerste bestellingen kunnen vanaf nu geplaatst worden, via de website ‘maaltyd.nl’. Je hoeft geen kinderen te hebben of klant van SKSG te zijn om te kunnen eten van Maaltyd. De kosten bedragen vanaf 4,50 euro. Houders van een stadjerspas kunnen korting krijgen. Wethouder Isabelle Diks verzorgt later deze maand de opening van het concept.