Nienke Homan (GroenLinks) stopt als gedeputeerde van provincie Groningen

nieuws

Foto via Provincie Groningen

Na een periode van tien jaar in de provinciale politiek heeft Nienke Homan (GroenLinks) besloten per 1 december te vertrekken als gedeputeerde in de provincie Groningen. Dat maakte Homan vrijdagmiddag bekend.

Vanaf 1 december tot aan het aantreden van haar opvolger worden haar werkzaamheden waargenomen door de andere gedeputeerden.

Homan stopt met haar functie, omdat ze ‘haar opgedane kennis en ervaring benutten en inzetten op Europees en internationaal terrein’: “Ik zie dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering. Ook buiten Groningen is er veel te doen op dat vlak: dus werk aan de winkel!”

“Wij verliezen in Nienke een krachtige bestuurder die altijd het doel voor ogen had om Groningen duurzaam, groener en socialer te maken”, zo stelt Commissaris van de Koning René Paas. “We gaan haar missen als bestuurder en als mens.”

‘Verliezen we een boegbeeld voor verduurzaming in onze provincie’

‘Met Nienke Homan verliezen we een boegbeeld op het gebied van verduurzaming van onze provincie”, zo stelt GroenLinks-fractievoorzitter Hendri Meendering. “Vanuit haar idealen heeft ze meermaals haar nek uitgestoken en gaat ze de discussie met voor en tegenstanders niet uit de weg, een werkwijze die past bij de Groningers, open en transparant. We gaan haar zeker missen in Groningen.”

Tien jaar provinciale politiek

In 2012 werd Homan lid van de Provinciale Staten van Groningen. Ruim een jaar later werd ze fractievoorzitter voor GroenLinks. Homan is sinds 2015 gedeputeerde. Ze was destijds de jongste vrouwelijke gedeputeerde van Nederland.

“Dat ik de laatste bijna zeven jaar als gedeputeerde namens GroenLinks heb mogen bijdragen aan de waterstofeconomie en een nieuw perspectief voor Groningen was natuurlijk geweldig”, zo stelt Homan. “We hebben laten zien hoeveel je kunt bereiken zodra je met industrie, kennisinstellingen en overheden gezamenlijke doelen stelt en projecten opzet. Mede daardoor is de provincie Groningen een onmisbare partner geworden in de toekomst van de waterstofeconomie.”