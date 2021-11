Nederlagen GRC en Stadspark; eerste puntverlies voor GVAV

sport

Foto Martijn Minnema: SC Stadspark - Germanicus

Voor de Stad Groninger zondagamateurclubs was het een magere middag, van de Stadsclubs die in de hoofdklasse t/m de derde klasse in actie kwamen won alleen Forward. Dat leverde de studenten wel de koppositie op. In de tweede klasse liet GVAV Rapiditas voor het eerst punten liggen.

Door Martijn Minnema

1F

In 1F begon GRC als nummer twee aan de uitwedstrijd tegen SVBO, het wist die klassering niet waar te maken, bij rust keken de Groningers al tegen een 2-0 achterstand aan. Pas in de slotminuut wist Robin van Linschoten de Groninger eer te redden en de eindstand op 2-1 te bepalen.

SC Stadspark kende thuis tegen Germanicus een slechte start, geschutter achterin werd al in de 4′ minuut afgestraft, een minuut later werd nieuw gestuntel achterin Stadspark al bijna direct weer fataal, maar nu verdween de bal net naast het Stadspark doel. Het bleef achterin rommelig bij Stadspark en daarvan werd in de 23’minuut opnieuw geprofiteerd, 0-2. Negen minuten na rust bracht Cedwin Tel de spanning terug, maar korte tijd later kwam Germanicus op 1-3 hetgeen tevens de eindstand bleek te zijn.

GRC staat nu vijfde, Stadspark voorlaatst.

2L

In de tweede klasse L won GVAV Rapiditas zijn eerste vijf duels, vanmiddag ging het voor het eerst mis. Op bezoek bij Annen stond het al na 5 minuten 1-0 voor de thuisclub, zeven minuten na rust bezorgde Daniel de Vries GVAV alsnog een punt. De concurrentie won wel, het gat met de runners up is twee punten.

Helpman ging thuis met 1-2 onderuit tegen Veendam 1894, Lewenborg verloor uit bij (gedeeld) nummer twee Valthermond met 4-2.

Gruno was vrij. Helpman, Lewenborg en Gruno staan allen in het rechterrijtje.

3B

Doordat de concurrenten niet in actie kwamen of niet wonnen kon Forward bij winst op LEO de koppositie in 3B pakken. Lange tijd leek dat niet te gaan gebeuren, LEO was de betere ploeg op Zernike, maar liet na te scoren. Dat deed Forward wel, een kwartier voor tijd viel de enige treffer van de wedstrijd die Forward drie punten opleverde en daarmee de koppositie.

De wedstrijd SVZ-Groninger Boys ging niet door. De scheidsrechter weigerde te fluiten, nadat zijn vrouw niet naar binnen mocht. Zij had geen coronapas, maar wilde wel naar de kleedkamer van de scheidsrechter toe. Toen de controleurs in het Drentse Zeijen dat voorkwamen vertrok de scheidsrechter met zijn vrouw. Zij lieten ook nog weten tegen de coronamaatregelen te zijn.

