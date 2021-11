sport

Foto Andor Heij. VV Groningen - PKC'83

VV Groningen heeft dinsdagavond in Leeuwarden de inhaalwedstrijd tegen Blauw Wit’34 met 2-1 verloren.

VVG kwam voor de pauze nog wel op voorsprong via Virgil Muller. Na de rust scoorden Arjen Boonstra en Rob Dijkstra voor Blauw Wit’34.

Door de winst nemen de Friezen de tweede plaats in de eerste klasse E zaterdag over van PKC’83. d’ Olde Veste’54 is koploper. VVG staat met 9 punten uit 7 wedstrijden zevende.