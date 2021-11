Naweeën Black Friday zorgen ook op zaterdag voor drukte in Stad

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Op diverse wegen in de stad is het zaterdagmiddag druk. Volgens fotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl leidt het her en der tot irritaties.

Volgens Groningen Bereikbaar is het zaterdag halverwege de middag vooral druk op de wegen van en naar de binnenstad. Zo staat het verkeer rond 15.00 uur vast op de Stationsweg. Ook is het druk op het Damsterdiep, Sontweg, de Peizerweg en op de Eendrachtskade. Enerzijds worden de opstoppingen veroorzaakt door wegopbrekingen, maar de grootste oorzaak lijken de naweeën van Black Friday te zijn. Veel winkeliers stunten ook op zaterdag nog met aanbiedingen.

“Op straat maar ook bij winkels, op parkeerterreinen is het druk”, vertelt Nuver. Volgens Nuver leidt het tot geïrriteerde reacties. “Mensen laten aan mij weten dat ze de opstoppingen en het langzaam rijden niet prettig vinden.”