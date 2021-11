Natuurwerkdagen in Groningen trekken recordaantal vrijwilligers: “Lekker buiten bezig zijn”

nieuws

Peter Hellinga (l) en Henk Staghouwer naast hem in gesprek met verschillende vrijwilligers bij Borg Ewsum in Middelstum. Foto: Landschapsbeheer Groningen

De Natuurwerkdagen hebben vrijdag en zaterdag een recordaantal van ruim negenhonderd vrijwilligers op de been gebracht. Dat laat Landschapsbeheer Groningen zaterdag weten.

Op 36 verschillende locaties konden vrijwilligers vrijdag en zaterdag aan de slag. In de gemeente Groningen ging het onder andere om het opschonen van de vennen bij Appèlbergen in Glimmen en het maken van takkenrillen in de wijk Lewenborg. Op vrijdag trokken de activiteiten veel kinderen. “Wat mooi om te zien dat er ook veel kinderen actief zijn”, laat gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) van de provincie Groningen weten. “Lekker buiten spelen, even niet achter het beeldscherm zitten.”

Actieplan

Staghouwer was zaterdag in Middelstum waar hij uit handen van Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen, het Actieplan groene vrijwilligers uitgereikt kreeg. “Beheer van het landschap kan niet zonder vrijwilligers. Met dit actieplan gaan we er samen met de groene vrijwilligersorganisaties in Groningen voor zorgen dat we de toenemende belangstelling en de organisatievraag van groen vrijwilligerswerk goed organiseren”, aldus Hellinga. “Echt fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers er op zo’n dag aan de slag zijn.”

“Lekker buiten”

De Natuurwerkdag viert dit jaar haar twintigste editie. “Ik heb altijd wat met de natuur gehad. Je kunt de natuur steunen door een lidmaatschap, maar het is toch veel fijner om zelf actief aan de slag te gaan. Lekker buiten, met andere mensen”, laat een vrijwilliger weten. De Natuurwerkdag is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is een initiatief van LandschappenNL. In de provincie Groningen neemt Landschapsbeheer Groningen de organisatie voor haar rekening.