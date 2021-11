Nachtkroegen brengen uit protest verjaardagskalender uit

nieuws

Foto Andor Heij. Poeleplein tijdens lockdown.

De nachthoreca in Groningen gaat een verjaardagskalender uitbrengen. De opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende kroegen.

De kalender is een vorm van protest tegen de verscherpte coronamaatregelen. De horeca moet vanwege de hoge besmettingscijfers om 20.00 uur de deuren sluiten.

De kalender is een initiatief van het Gat van Groningen, een studentencafé aan de Poelestraat. “Het is een statement van vergeet ons niet”, aldus Lex Russchen van Het Gat van Groningen. “Van de dertig nachtkroegen die we gebeld hebben doet de helft al mee, maar dat kunnen er morgen nog meer zijn”.

De kroegen krijgen allemaal een foto in de kalender. Wanneer alle clubs en cafés benaderd zijn komt de kalender zo snel mogelijk uit. Die zal online te bestellen zijn.