Nachtburgemeester Stad: ‘Wat mij betreft blijft iedereen gewoon open’

nieuws

Nachtburgemeester Merlijn Poolman. Foto: Website Nachtraad

Volgens de Groningse nachtburgemeester Merlijn Poolman is er geen enkele reden om opnieuw beperkingen op te leggen aan de horeca. Net als de Koninklijke Horeca Nederland stelt Poolman het dan ook te begrijpen als horecagelegenheden hun zaak gewoon open houden.

“Ik kan natuurlijk makkelijk praten nu ik zelf al jaren geen horecazaak meer heb, maar wat mij betreft, blijft iedereen gewoon open”, zo stelt Poolman op zijn Facebook-pagina. “Met de 2,9% van de besmettingen die herleidbaar is tot de horeca, is er echt geen enkele reden om deze wederom te beperken.”

Om het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan, adviseert het OMT de sluitingstijd in de horeca aan te passen. Volgens verschillende bronnen rond het demissionaire kabinet zal de regering deze maatregel overnemen en de horeca opdragen om 19.00 uur dicht te gaan.

Maar bij Poolman vindt deze mogelijke maatregel geen enkel begrip: “De stagiair in Den Haag die deze 19:00 sluitingsmaatregel bedacht heeft, was denk ik dezelfde die in augustus het lumineuze idee had om alleen nog festivals voor 750 man te mogen organiseren. Zelfs de meest brave mensen zijn klaar met deze onzin maatregelen die niks opleveren en wel heel veel kapot maken.”