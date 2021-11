Na Weert speelt Donar zaterdag ook niet tegen ZZ Leiden

nieuws

Donar-speler Henry Caruso (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Nadat Donar afgelopen zaterdag al besloot om de thuiswedstrijd tegen Basketball Academie Limburg uit Weert uit te stellen naar een later moment, heeft ZZ Leiden maandagmiddag laten weten dat ook de wedstrijd tegen Donar van aanstaande zaterdag niet doorgaat.

Nadat vrijdag bekend werd gemaakt dat alle sportwedstrijden de komende drie weken zonder publiek afgewerkt moesten worden, besloten de clubs in de BNXT League afgelopen zaterdag al dat de thuisspelende teams mogen bepalen of de wedstrijden van de komende drie weken doorgaan of worden verplaatst.

Donar zelf besloot zaterdag al een streep te zetten door de thuiswedstrijd die afgelopen zondag gespeeld zou worden tegen BAL uit Weert. Nu heeft ook ZZ Leiden definitief een streep gezet door de thuiswedstrijd die de club zaterdag zou spelen tegen Donar. “Ons uitgangspunt is altijd dat we onze wedstrijden met publiek willen spelen”, aldus Marcel Verburg, voorzitter van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. “We zijn het aan onze sponsoren en fans verplicht om in ieder geval alle mogelijkheden aan te grijpen om één van de meest populaire wedstrijden van het seizoen op een normale manier te kunnen laten plaatsvinden.”

De wedstrijd van Donar van komende woensdag tegen Kapfenberg Bulls gaat wel door. De club mag de wedstrijden uit de FIBA Europe Cup niet verplaatsen. Daarom wordt deze wedstrijd zonder publiek afgewerkt.