Na een jaar afwezigheid staat er deze winter weer een ijsbaan op de Grote Markt

Foto: Groninger Winterfestijn

Bewoners en bezoekers van de Stad kunnen deze winter de ijzers weer onderbinden op de Grote Markt. Het Groninger Winterfestijn keert, na een jaar weg te zijn geweest, van 19 november 2021 t/m 9 januari 2022 terug naar de Groninger binnenstad.

Op zaterdag 20 november om 14:00 uur wordt Het Groninger Winterfestijn officieel geopend. Het ijs is gedurende de eerste twee uur van de openingsdag vrij te betreden voor iedereen met een kerstmuts op. Net als in 2019 is er weer bar met overdekt en verwarmd terras, glühwein, schnaps en winterse lekkernijen.

Gedurende de zeven weken dat de ijsbaan open is, kunnen ook scholen er terecht voor schoolschaatsen. Daarnaast is er een peuterochtend. Ook worden er activiteiten als curling competities en een ijshockey toernooi georganiseerd.

Elke woensdag kerstmarkt

De kerstmarkt is een nieuw onderdeel van het Winterfestijn Deze is elke woensdag te vinden tussen de ijsbaan en het stadhuis in. Op de markt zijn vele kraampjes te vinden, waaronder ook van lokale ondernemers.

Tickets zijn vanaf vrijdagmiddag verkrijgbaar via de website van het festival.