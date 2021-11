Twee gewonden bij verkeersongeluk Friesestraatweg, weg bij Reitdiephaven enige tijd dicht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Friesestraatweg, bij de Reitdiephaven, zijn zondag aan het einde van de middag twee personen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. “Bij het ongeluk waren twee voertuigen betrokken”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Twee personen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is onbekend. Daar doen wij onderzoek naar.”

Vanwege het ongeluk was de weg ruim een uur dicht. “Het verkeer werd bij de Reitdiephaven via de afrit geleid”, ziet incidentenfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Via de Professor Uilkensweg konden automobilisten de oprit nemen richting Zuidhorn.” Rond 18.30 uur was de weg weer open. Damstra: “De betrokken voertuigen zijn weggesleept en Rijkswaterstaat heeft de weg schoongemaakt.”