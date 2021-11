Muzikale voorstelling ‘Ode aan de Prof Ben Ali Libi’ gaat niet door

nieuws

De muzikale voorstelling ‘Ode aan de Prof Ben Ali Libi’ die op 19 november gepland stond bij Pictura gaat niet door. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Pictura laat weten dat de voorstelling wegens omstandigheden niet door kan gaan. Ben Ali Libi is een pseudoniem van de Groninger Michel Velleman die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bekend was als goochelaar en illusionist. In 1943 werd Velleman, samen met zijn vrouw, om het leven gebracht in vernietigingskamp Sobibór.

De voorstelling, van het Verhalen Cabinet, was in het verleden ook al eens te zien, en vanwege het grote succes was een nieuwe voorstelling ingepland. De voorstelling is een portret van de periode van amusement van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarin het verhaal van Ben Ali Libi wordt verteld. Het is onbekend of er een nieuwe speeldatum gaat komen.